Стався першій повноцінний обмін військовополоненими

Про це фейсбуці повідомила міністерка регінтеграції Ірина Верещук:

Сьогодні за наказом Президента Зеленського відбувся перший повноцінний обмін військовополоненими. В обмін на 10 захоплених у полон окупантів ми витягнули 10 наших військовослужбовців.Також, сьогодні ми відправили до росіян 11 цивільних російських моряків, яких ми врятували із затопленого судна біля Одеси. У результаті цього обміну додому повертаються 19 українських цивільних моряків із рятувального судна “Сапфір”, які були захоплені окупантами при спробі забрати наших військових з острова Зміїний. За умовами обміну, сам рятувальний корабель також буде повернений Україні та буде відправлений до порту в Туреччині., написала Ірина Верещук

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