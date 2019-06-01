Степан Кубів: «Держава в смартфоні» уже функціонує 3 роки

31 травня під час виступу в Верховній Раді України Перший віце-прем’єр-міністр Степан Кубів прозвітував про розвиток цифрових сервісів та цифрової економіки протягом 2016-2018 років.

«Те, що зараз називають “Державою в смартфоні” ми уже створили. Завдяки Мінекономрозвитку державні закупівлі, мала приватизація, звіти про технічну допомогу та державні підприємства – у кожного громадянина в смартфоні. Ви можете купувати у держави, продавати державі та контролювати державу не виходячи з дому », - сказав Степан Кубів.

За словами Першого віце-прем’єр-міністра, в 2015 році Фонд державного майна України (ФДМУ) продав 109 об’єктів колишніх груп А, Д і Ж приватизації на суму трохи більше 45 млн грн. Водночас, за 9 місяців з серпня 2018 року, через систему електронних продажів “Прозорро.Продажі” ФДМУ реалізував 404 схожих об’єктів на загальну суму майже 500 млн грн. Це в 10 разів більше, ніж було продано за весь 2015 рік.

“Адміністративні послуги вже також доступні у смартфоні. На сайті Урядового порталу можна отримати 125 публічних послуг повністю он-лайн: «Ви можете зареєструвати бізнес он-лайн; отримати численні довідки та витяги з реєстрів; подати заяву на допомогу при народженні дитини та багато іншого», - підкреслив Степан Кубів.

Степан Кубів також закликав народних депутатів долучитись до створення «держави у смартфоні» та підтримати Урядовий законопроект №10134 – про «Є-малятко». Ця ініціативи дасть батькам можливість отримати в електронному вигляді 10 послуг, пов’язаних із народженням дитини, за принципом «єдиного вікна» безпосередньо в пологовому будинку.

«Це повний комплект: від свідоцтва про народження до отримання посвідчень багатодітної сім’ї. Як тільки Закон буде прийнято, Україна стане лідером серед розвинених країн світу за кількістю наданих послуг за одне звернення для батьків новонародженої дитини», - підкреслив Степан Кубів.

Степан Кубів також заявив про те, що цього року Мінекономрозвитку запускає два портали для контролю: за використанням міжнародної технічної допомоги «ProAID»та за державними підприємствами «ProZVIT».

«З першої половини червня кожен охочий зможе отримувати інформацію про фінансовий стан трьох з половиною тисяч державних підприємств онлайн. Ми переходимо на збір фінансової звітності в електронному форматі. Будь-хто зможе побачити, які підприємства є прибутковими, а які приносять збиток державі», - розповів Перший віце-прем'єр-міністр.

Источник: me.gov.ua

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