Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:57
Просмотров: 66

Степан Кубів: «Держава в смартфоні» уже функціонує 3 роки

Степан Кубів: «Держава в смартфоні» уже функціонує 3 роки

31 травня під час виступу в Верховній Раді України Перший віце-прем’єр-міністр Степан Кубів прозвітував про розвиток цифрових сервісів та цифрової економіки протягом 2016-2018 років.

«Те, що зараз називають “Державою в смартфоні” ми уже створили. Завдяки Мінекономрозвитку державні закупівлі, мала приватизація, звіти про технічну допомогу та державні підприємства – у кожного громадянина в смартфоні. Ви можете купувати у держави, продавати державі та контролювати державу не виходячи з дому », - сказав Степан Кубів.

За словами Першого віце-прем’єр-міністра, в 2015 році Фонд державного майна України (ФДМУ) продав 109 об’єктів колишніх груп А, Д і Ж приватизації на суму трохи більше 45 млн грн. Водночас, за 9 місяців з серпня 2018 року, через систему електронних продажів “Прозорро.Продажі” ФДМУ реалізував 404 схожих об’єктів на загальну суму майже 500 млн грн. Це в 10 разів більше, ніж було продано за весь 2015 рік.

“Адміністративні послуги вже також доступні у смартфоні. На сайті Урядового порталу можна отримати 125 публічних послуг повністю он-лайн: «Ви можете зареєструвати бізнес он-лайн; отримати численні довідки та витяги з реєстрів; подати заяву на допомогу при народженні дитини та багато іншого», - підкреслив Степан Кубів.

Степан Кубів також закликав народних депутатів долучитись до створення «держави у смартфоні» та підтримати Урядовий законопроект №10134 – про «Є-малятко». Ця ініціативи дасть батькам можливість отримати в електронному вигляді 10 послуг, пов’язаних із народженням дитини, за принципом «єдиного вікна» безпосередньо в пологовому будинку.

«Це повний комплект: від свідоцтва про народження до отримання посвідчень багатодітної сім’ї. Як тільки Закон буде прийнято, Україна стане лідером серед розвинених країн світу за кількістю наданих послуг за одне звернення для батьків новонародженої дитини», - підкреслив Степан Кубів.

Степан Кубів також заявив про те, що цього року Мінекономрозвитку запускає два портали для контролю: за використанням міжнародної технічної допомоги «ProAID»та за державними підприємствами «ProZVIT».

«З першої половини червня кожен охочий зможе отримувати інформацію про фінансовий стан трьох з половиною тисяч державних підприємств онлайн. Ми переходимо на збір фінансової звітності в електронному форматі. Будь-хто зможе побачити, які підприємства є прибутковими, а які приносять збиток державі», - розповів Перший віце-прем'єр-міністр.

Источник: me.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

У Маріуполь доставили лопаті для Орловської ВЕС (ФОТО)
Сегодня 09:26    38
Зростання цін на паливо неминуче: як "Укртатнафта" Коломойського хоче заробити на українцях – "Схеми"
Сегодня 09:04    48
Як позбавляють батьківських прав в Україні
Сегодня 08:42    47
На Ривненщине нашли человеческие останки узников НКВД
Сегодня 07:25    76
Темпы роста прямых инвестиций в Украину резко снизились - Госстат
Сегодня 06:08    89
Військове співробітництво між Україною та США: розвиток та поглиблення
31.05.2019 10:47    98
Перший прикордонний катер «Джміль» пройшов доковий ремонт (ФОТО)
31.05.2019 10:00    135
Лікування серцево-судинних захворювань - що змінилось в Україні за останні роки
31.05.2019 09:27    125
Мінекономрозвитку запропонувало ЦВК два шляхи розв’язання проблеми з закупівлями на дострокових парламентських виборах
31.05.2019 08:17    107
В Украине делают около 200 самолетов в год. Почему об этом никто не знает?
31.05.2019 07:57    1542
Загрузка...
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 