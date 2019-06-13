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Степан Кубів підпише угоду з ЄС про продовження фінансування ядерної безпеки в Україні

Степан Кубів підпише угоду з ЄС про продовження фінансування ядерної безпеки в Україні

12 червня Кабінет Міністрів схвалив проект Додаткової угоди між Урядом України та Європейською Комісією про фінансування Щорічної програми дій з ядерної безпеки 2011 року.

Своїм рішенням Уряд також уповноважив Першого віце-прем’єр-міністра Степана Кубіва підписати цю Додаткову угоду.

Додаткова угода передбачає продовження терміну реалізації програми до 31 грудня 2019 року та завершення реалізації проекту U4.01/11E "Створення установки для звільнення матеріалів від регулюючого контролю на ЧАЕС", бюджет якого складає майже 2,6 млн євро.

Источник: me.gov.ua

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