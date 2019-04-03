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Степан Полторак: «Фахівці Воєнно-дипломатичної академії готують справжніх професіоналів, які захищають нашу країну від ворога»

Степан Полторак: «Фахівці Воєнно-дипломатичної академії готують справжніх професіоналів, які захищають нашу країну від ворога»

Степан Полторак: «Фахівці Воєнно-дипломатичної академії готують справжніх професіоналів, які захищають нашу країну від ворога»

2 березня Міністр оборони України Степан Полторак з нагоди 25-річчя від дня створення Воєнно-дипломатичної академії імені Євгенія Березняка вручив відомчі нагороди та відзнаки Міністерства оборони керівництву закладу.

— Вдячний нагородженим за відданість нелегкій справі. Упевнений, що так самовіддано потрібно працювати до тих пір, поки людина живе та дихає. Фахівці Воєнно-дипломатичної академії готують справжніх професіоналів, які захищають нашу країну від ворога. Бажаю науково-педагогічному складові Академії, випускникам та слухачам успіхів, наснаги та Перемоги! — наголосив під час вручення нагород Степан Полторак.

Источник: mil.gov.ua

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