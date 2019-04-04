Степан Полторак: «В Одеській області будуть проведені випробування двох ракетних систем»

На цьому сьогодні, 3 квітня, під час брифінгу для українських ЗМІ в Одесі наголосив Міністр оборони України Степан Полторак.

— У найближчі дні, в Одеській області, будуть проведені випробування двох ракетних систем і ми сподіваємося, що ці випробування будуть вдалими, що підвищить можливості та ефективність Збройних Сил України щодо захисту морського узбережжя та сухопутної території, — сказав під час відповідей на запитання ЗМІ Міністр оборони України.

Источник: mil.gov.ua

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