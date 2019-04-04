Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:31
Просмотров: 77

Степан Полторак: «В Одеській області будуть проведені випробування двох ракетних систем»

Степан Полторак: «В Одеській області будуть проведені випробування двох ракетних систем»

На цьому сьогодні, 3 квітня, під час брифінгу для українських ЗМІ в Одесі наголосив Міністр оборони України Степан Полторак.

— У найближчі дні, в Одеській області, будуть проведені випробування двох ракетних систем і ми сподіваємося, що ці випробування будуть вдалими, що підвищить можливості та ефективність Збройних Сил України щодо захисту морського узбережжя та сухопутної території, — сказав під час відповідей на запитання ЗМІ Міністр оборони України.

Источник: mil.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

В Киеве спустили на воду новый бронированный катер для вмсу: ВИДЕО
Сегодня 08:46    97
Весь керівний склад Державного концерну «Укроборонпром» має пройти перевірку на поліграфі – Президент
Сегодня 07:32    102
Степан Полторак: «Фахівці Воєнно-дипломатичної академії готують справжніх професіоналів, які захищають нашу країну від ворога»
03.04.2019 07:42    70
"Укроборонпром" активізує роботу з оновлення стандартів у сфері ОПК
02.04.2019 10:08    105
В Національному університеті оборони України обговорили питання організації прикриття арсеналів, баз та складів
02.04.2019 07:01    100
В Україні створили електромагнітну зброю
01.04.2019 09:23    222
СБУ блокувала міжнародний канал нелегального постачання Росією озброєнь до санкційних країн
30.03.2019 12:25    169
Україна та Туреччина поглиблюють співпрацю у сфері оборонної промисловості
29.03.2019 10:53    110
Міністр оборони України провів зустріч з кандидатами на керівні посади в підрозділи ЗС України
29.03.2019 10:41    101
Більше, ніж знайшов Bihus: із держкомпанії вивели $2 мільйони в офшор чоловіка Тимошенко
29.03.2019 09:34    203
Загрузка...
Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 