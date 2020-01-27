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Стереотипы украинцев показали в Харькове

Стереотипы украинцев показали в Харькове

Открытие выставки "Кто я есть" состоялось в субботу, 25 января, в информационно-выставочном центре "Бузок" (ул. Сумская, 25). Как сообщили организаторы, на выставке представлены работы украинских художников на тему стереотипов и единства.

Харьковчане смогут услышать истории украинцев о стереотипах; почувствовать, как украинцы возвращаются домой с заработков; увидеть, в каких рамках мы находимся и как из них выйти; понять, что именно нас всех объединяет.

Выставка проходит в рамках проекта "Различай PRO: разрушение стереотипов», который реализует общественная организация "Город-сад" при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID). До этого экспозиция была представлена в Ивано-Франковске, Одессе и других городах Украины.

Выставка продлится до 30 января.

Вход - свободный.

Источник: sq.com.ua

Фото - Дмитрий Харченко

Новости портала «Весь Харьков»

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