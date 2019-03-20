Столицу Казахстана переименовали в честь Назарбаева

После принятия присяги и вступления в должность президента Касым-Жомарт Токаев отметил, что Казахстану необходимо увековечить имя Назарбаева, возглавлявшего страну почти 30 лет. Об этом сообщает местное издание Tengrinews.kz.

"Наша столица должна носить имя нашего президента и называться Нурсултан. Хотел бы дополнить, что такое предложение уже высказывалось парламентариями в декларации, принятой 23 ноября 2016 года по случаю 25-летия Независимости Республики Казахстан", - заявил Токаев.

Политик также предложил назвать все центральные улицы в городах страны именем Нурсултана Назарбаева. В честь первого президента в столице воздвигнут памятник, кроме того, сам Назарбаев получит звание сенатора.

Через несколько часов после того, как новый президент Казахстана высказал предложение переименовать Астану, парламент проголосовал за него, пишет NUR.kz.

"В соответствии с конституцией Казахстана правительством внесено предложение президенту Казахстана о проведении республиканского референдума для внесения поправки в конституцию об изменении названия Астаны. Президентом принято решение направить данное предложение на рассмотрение парламента без вынесения на референдум. Конституционным советом республики представлено положительное", - заявил предеседатель Мажилиса Нурлан Нигматулин.

После совместного голосования поправки в Конституцию были приняты. Депутаты сената и мажилиса поддержали решение о переименовании столицы Казахстана практически единогласно.

"Это историческое решение", - заявил Нигматулин под аплодисменты зала.

Поправки в Конституцию вступят в силу после их подписания президентом Казахстана.

Напомним, что в 2016 году парламент Казахстана к 25-летию независимости уже предлагал переименовать столицу в честь Назарбаева, но тогда он отверг эту идею.

Название Астана столица Казахстана получила в 1998 году, раньше этот город называли Акмола, Целиноград и Акмолинск.

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