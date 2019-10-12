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Странички в соцсетях Бандеры, Мазепы и Петлюры: в Харькове открылась выставка ко дню Защитника Украины

Странички в соцсетях Бандеры, Мазепы и Петлюры: в Харькове открылась выставка ко дню Защитника Украины

Выставка проходит в фойе кинотеатра «Боммер», по адресу улица Полтавский Шлях, 6.

По словам начальницы северо-восточного отдела украинского института национальной памяти Марии Тахтауловой, посетители могут увидеть плакаты на которых изображены социальные сети известных украинских личностей. Какие бы были профили Бандеры, Петлюры и Мазепы если бы эти люди жили в наше время.

Странички в соцсетях Бандеры, Мазепы и Петлюры: в Харькове открылась выставка ко дню Защитника Украины

Таким образом организаторы хотят донести до молодого поколения историю украинской нации в современной интерпретации. Посетители могут увидеть и переписки личностей.

Странички в соцсетях Бандеры, Мазепы и Петлюры: в Харькове открылась выставка ко дню Защитника Украины

Так же ко Дню защитника Украины ученики Харьковского художественного училища подготовили тематические плакаты. Все желающие могут проголосовать за понравившийся плакат.

Выставка продлиться до 31 октября.

Странички в соцсетях Бандеры, Мазепы и Петлюры: в Харькове открылась выставка ко дню Защитника Украины

Источник: objectiv.tv

Автор: Василиса Степаненко

Новости портала «Весь Харьков»

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