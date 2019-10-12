Странички в соцсетях Бандеры, Мазепы и Петлюры: в Харькове открылась выставка ко дню Защитника Украины

Выставка проходит в фойе кинотеатра «Боммер», по адресу улица Полтавский Шлях, 6.

По словам начальницы северо-восточного отдела украинского института национальной памяти Марии Тахтауловой, посетители могут увидеть плакаты на которых изображены социальные сети известных украинских личностей. Какие бы были профили Бандеры, Петлюры и Мазепы если бы эти люди жили в наше время.

Таким образом организаторы хотят донести до молодого поколения историю украинской нации в современной интерпретации. Посетители могут увидеть и переписки личностей.

Так же ко Дню защитника Украины ученики Харьковского художественного училища подготовили тематические плакаты. Все желающие могут проголосовать за понравившийся плакат.

Выставка продлиться до 31 октября.

Источник: objectiv.tv

Автор: Василиса Степаненко

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