Странички в соцсетях Бандеры, Мазепы и Петлюры: в Харькове открылась выставка ко дню Защитника Украины
Выставка проходит в фойе кинотеатра «Боммер», по адресу улица Полтавский Шлях, 6.
По словам начальницы северо-восточного отдела украинского института национальной памяти Марии Тахтауловой, посетители могут увидеть плакаты на которых изображены социальные сети известных украинских личностей. Какие бы были профили Бандеры, Петлюры и Мазепы если бы эти люди жили в наше время.
Таким образом организаторы хотят донести до молодого поколения историю украинской нации в современной интерпретации. Посетители могут увидеть и переписки личностей.
Так же ко Дню защитника Украины ученики Харьковского художественного училища подготовили тематические плакаты. Все желающие могут проголосовать за понравившийся плакат.
Выставка продлиться до 31 октября.
Источник: objectiv.tv
Автор: Василиса Степаненко