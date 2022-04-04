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Страны Балтии и Польша готовят транспортную блокаду РФ и Беларуси – Минифраструктуры

Польша, Латвия, Литва и Эстония готовят в ближайшие 48-72 часа процесс транспортной блокады России и Беларуси.

Об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры Украины Мустафа Найем в Telegram-канале, пишет "Европейская правда".

"На прошлой неделе мы официально обратиться к нашим коллегам с просьбой остановить любое автомобильное сообщение с РФ и Республикой Беларусь. Спасибо всем министрам транспорта перечисленных стран. Реакция мгновенная. Ждем окончательного результата", - написал он.

По словам Найема, в случае принятия положительного решения, границы с РФ и Беларусью будут полностью закрыты, а значит, автосообщения и все транспортные перевозки станут невозможными.

Страны Балтии и Польша готовят транспортную блокаду РФ и Беларуси – Минифраструктуры

Как сообщалось, с 1 апреля российский природный газ больше не поступает в Латвию, Эстонию и Литву.

Источник: pravda.com.ua

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