Страны G20 не смогли договориться о войне в Украине, – Associated Press

Дипломаты не согласовали итоговое коммюнике и даже не сделали традиционного группового фото. Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел рф лавров, которые впервые от начала войны находились в одном зале, демонстративно игнорировали друг друга.

Давно уже надо понять, что рашка понимает только язык силы.

(https://apnews.com/article/nato-russia-ukraine-boris-johnson-g-20-summit-covid-a7ac635f110548f3ef00b01f02cf5c69)

Источник: https://t.me/truexanewsua/53343

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