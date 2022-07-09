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Страны G20 не смогли договориться о войне в Украине, – Associated Press
Дипломаты не согласовали итоговое коммюнике и даже не сделали традиционного группового фото. Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел рф лавров, которые впервые от начала войны находились в одном зале, демонстративно игнорировали друг друга.
Давно уже надо понять, что рашка понимает только язык силы.
(https://apnews.com/article/nato-russia-ukraine-boris-johnson-g-20-summit-covid-a7ac635f110548f3ef00b01f02cf5c69)
Источник: https://t.me/truexanewsua/53343