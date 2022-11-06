Страны G7 будут участвовать в восстановлении инфраструктуры Украины
Представители стран «Большой семерки» согласовали новый механизм для направления помощи Украине на восстановление инфраструктуры, разрушенной россией.
Об этом заявили министры иностранных дел группы после переговоров, состоявшихся в пятницу в Германии.
«Сегодня мы создаем координационный механизм G7, чтобы помочь Украине ремонтировать, восстанавливать и защищать ее жизненно важную энергетическую и водную инфраструктуру», – заявили министры после двухдневной встречи, которая прошла в городе Мюнстер.
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Джерело: https://t.me/infosprotyv/5587