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Страны G7 будут участвовать в восстановлении инфраструктуры Украины

Страны G7 будут участвовать в восстановлении инфраструктуры Украины

Представители стран «Большой семерки» согласовали новый механизм для направления помощи Украине на восстановление инфраструктуры, разрушенной россией.

Об этом заявили министры иностранных дел группы после переговоров, состоявшихся в пятницу в Германии.

«Сегодня мы создаем координационный механизм G7, чтобы помочь Украине ремонтировать, восстанавливать и защищать ее жизненно важную энергетическую и водную инфраструктуру», – заявили министры после двухдневной встречи, которая прошла в городе Мюнстер.

#Украина #инфраструктура

Джерело: https://t.me/infosprotyv/5587

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