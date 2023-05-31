Страны G7 ведут скрытую работу над гарантиями безопасности Украине в случае прекращения войны, пишет La Repubblica

Как вариант рассматриваются переговоры о вступлении Украины в Евросоюз уже на грядущем саммите ЕС в декабре. В связи с этим США и ЕС склоняют Зеленского к смягчению условий, на которых он готов пойти на переговоры.

По данным издания, США настроены на скорейшее звершение войны, поскольку она может стать помехой для Байдена на президентских выборах в 2024 году.

Джерело: https://t.me/u_now/99005

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