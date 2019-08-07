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Стратегический беспилотник США разведывает границы Калининградской области РФ

Стратегический беспилотник США разведывает границы Калининградской области РФ

Стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат RQ-4A Global Hawk ВВС США осуществляет разведывательный полет вдоль границ Калининградской области Российской Федерации.

Об этом сообщает в Twitter российский мониторинговый ресурс PlaneRadar.

БПЛА с бортовым номером 04-2021 и позывным UAVGH000 взлетел с италийской авиабазы Сигонелла. Около 9:30 по киевскому времени он пребывал в воздушном пространстве Польши около границ Калининградской области. После этого БПЛА вошел в воздушное пространство Литвы и продолжил разведывать границу РФ с этой страной.

Стратегический беспилотник США разведывает границы Калининградской области РФ

Стратегический беспилотник США разведывает границы Калининградской области РФ

Стратегический беспилотник США разведывает границы Калининградской области РФ

Источник: sprotyv.info

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: США

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