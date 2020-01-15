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Стратегия развития области прописана до 2027 года

Стратегия развития области прописана до 2027 года

Алексей Кучер дал старт реальной разработке Стратегии развития области на период до 2027 года. Об этом сообщила пресс-служба ХОГА. 

Председатель ХОГА поручил профильным специалистам работать в «турборежиме» и создать действенный документ в кратчайшие сроки.

Этот вопрос обсуждали 14 января во время совместного заседания руководящего комитета и рабочей группы по разработке Стратегии развития Харьковской области на период 2021 - 2027 годов и Плана мероприятий на 2021 - 2023 годы.

«Мы все знаем, насколько важна эта стратегия. Это фактически дорожная карта нашего региона. Многое от нее зависит. Все должны понимать, что в следующем, 2021 году, мы, если вовремя защитим эту стратегию, можем получить около полумиллиарда гривен от ГФРР. Если не защитим, то эти деньги можем потерять», - отметил, открывая заседание, Алексей Кучер.

Официально заниматься стратегией начали еще 28 февраля 2019 года - тогда старт процессу дал своим решением Харьковский областной совет. Однако рабочие группы, которые будут разрабатывать документ, распоряжением председателя ХОГА утверждены не были.

«Их утвердил только я сейчас», - отметил Алексей Кучер.

Он отметил, что при этом область подавала определенную статистическую информацию по разработке стратегии в Минрегион.

«Харьковщина находилась на 5-м месте среди других регионов Украины. За день до моего назначения была проведена определенная аналитика, и наша область сместилась на 14-е место. Реалии таковы, что сегодня мы предпоследние», - сообщил Алексей Кучер.

Он обратился ко всем присутствующим специалистам с просьбой максимально включиться в процесс.

«На этом заседании собрались лучшие в своем направлении специалисты - как в области, так и в стране. Для того, чтобы успеть разработать Стратегию, нам необходимо работать не то, что в турборежиме, а в гипертурборежиме», - отметил руководитель области.

Для разработки Стратегии распоряжением председателя ХОГА создана рабочая группа, в которую входят более 200 специалистов, и руководящий комитет, в который вошли 20 человек.

Все привлеченные специалисты распределены на 17 подгрупп. За каждой подгруппой закреплено определенное направление вопросов: децентрализации, образования, здравоохранения, развития культуры, ЖКХ, общественной безопасности, природопользования и экологии, развития предпринимательства и институтов гражданского общества и тому подобное.

«У меня большое желание, чтобы работа подгрупп началась уже завтра. Времени нет. При всех проблемах, которые есть, я уверен, что наша стратегия будет одной из лучших. Потому что над ней будут работать лучшие специалисты», - сказал Алексей Кучер.

Для того, чтобы обеспечить информационное сопровождение процессов разработки Стратегии, уже создан web-сайт, который имеет адрес strategy.kharkiv.ua. На нем можно найти все методические материалы по разработке документа. Там же будут размещаться видеозаписи заседаний руководящего комитета, рабочих групп, круглых столов, а также все итоговые документы.

Агентство Телевидения Новости

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