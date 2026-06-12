Стубб відмовився бути посередником на переговорах ЄС — росія

Президент Фінляндії Александр Стубб вважає, що Європу мала б представляти група з трьох великих держав

Про це Стубб заявив під час державного візиту президента Кенії до Фінляндії.

"Особисто я не бачу себе представником у цьому питанні. Я вважаю, що цим мають керувати великі гравці, а саме Франція, Німеччина та Велика Британія", – сказав Стубб.

Попри свою відмову, Стубб наголосив, що діалог з правителем росії Володимиром путіним необхідно розпочати саме зараз.

"Зараз ми перебуваємо в ситуації, коли Україна має сильну позицію у військовому, політичному та економічному плані. Тому я вважаю, що Європі давно час зв’язатися з російським керівництвом, а точніше з президентом путіним, та провести дипломатичні переговори", – заявив президент Фінляндії.

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Ще у травні в інтерв'ю для "Yle".Александр Стубб обіцяв, що готовий представляти Європейський Союз на можливих переговорах із росією щодо завершення війни в Україні, якщо отримає відповідний запит.

Водночас згодом Bloomberg писав, що ключові європейські союзники України – Німеччина, Франція та Велика Британія – спільно з Києвом розробляють плани щодо залучення росії до переговорів з метою припинення війни. Йдеться про зміну динаміки, що, на думку сторін, зміцнює позиції президента Володимира Зеленського.

Чеський премʼєр-міністр Андрей Бабіш запропонував, аби можливі перемовини з росією для закінчення її війни проти України від імені Європейського Союзу проводив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

Джерело: espreso.tv

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