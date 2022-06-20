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Студенты по обмену уже стали опасны для россии - Патрушев

Студенты по обмену уже стали опасны для россии - Патрушев

Тут, значится, очередное подъехало из-за поребрика. патрушев, тот что секретарь российского совбеза, все продолжает корчить из себя жесточайшего консерватора и охранителя российских скреп. На его фоне даже его заместитель, спившийся идиот медведев, который невовремя натыкается на телефон с бодуна и начинает писать в тг, портя нервы и воздух, видится либералом.

«В Вашингтоне... нацелены на изменение школьного и вузовского образования, поддерживая краткосрочные поездки лучших студентов в Америку, откуда они возвращаются агитаторами, готовыми проводить так называемые демократические преобразования и создавать почву для реализации сценариев «цветных революций», — сказал патрушев на заседании комитета секретарей советов безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Ереване.

Мне кажется я уже надоел вам проведением параллелей между нынешним политическим укладом московии и царской россией. Но невозможно пройти мимо такого совпадения. Вот что писал во времена царя Александра II придворный историк Татищев: «Мало-помалу вся россия покрылась густою сетью так называемых «кружков самообразования», в которых учащаяся молодежь, воспитанники высших и средних учебных заведений, пропитывались учением анархизма, жадно прислушивались к голосам вожаков из товарищей, исключенных из университетов и гимназий или из тех, что побывали за границею».

В чем-то патрушев прав. Носителями духа свободы всегда были студенты. И, соответственно, они есть угроза установившемуся порядку вещей. А значит, если все идет по кругу (а в контексте россии это именно так), то сейчас самое время вводить репрессии против студенчества (или доводить их до конца). Ведь кто, в конце концов, убил царя Александра II? Студент петербургского технологического института, белорус (чувствуете иронию?)) Игнатий Гриневецкий, входивший в революционно-террористическую организацию “Народная воля” и известный по кличке “Котик”.

Вот только не прав патрушев в главном. Он, как и его патрон, смотрит на мир из 19 века, руководствуясь формальными признаками. Были студенты тогда, есть сейчас – давайте мочить студентов. Совсем не понимая, что мир изменился, а вузы потеряли монополию не только на знания, но и на идеи, на дух свободолюбия. Он сейчас в интернете, в соцсетях, рассредоточен между сообществами, подобных «Комитету республиканцев-социалистов» (https://t.me/meduzalive/62533).

Почти наверняка путина не убьет студент, взорвав рядом с ним бомбу. Но отправить на тот свет его может хактивист, контролирующий медицинское оборудование во время прохождения диктатором очередного курса лечения. И пожелаем ему в этом удачи.

Источник: https://t.me/blacklampa/6354

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