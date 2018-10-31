Светличная пообещала поднять вопрос финансирования науки Харькова на национальном уровне

Губернатор Харьковщины Юлия Светличная побывала сегодня, 31 октября, в Институте проблем криобиологии и криомедицины НАН Украины (ИПКиК НАНУ).

Об этом сообщает пресс-служба ХОГА.

Она пообщалась с руководством и коллективом института, ознакомилась с работой подразделений, а также передала государственную награду директору института Анатолию Гольцеву.

Отметим, что с момента своего основания в 1972 году Институт проблем криобиологии и криомедицины занимается разработкой технологий криоконсервирования различного вида биологических объектов. В частности, здесь находится «Низкотемпературный банк биологических объектов», который относится к объектам Нацдостояния Украины. Банк обеспечивает возможность сохранения генофонда редких и исчезающих видов растений и животных, генофонда людей, биоактивных препаратов, содержащих стволовые клетки и их использование в лечебной практике.

По словам директора Института, одно из главнейших направлений разработок – это так называемая «Криобиология стволовой клетки». О стволовых клетках сейчас не говорят только ленивые, все понимают, что это то, что может омолаживать и улучшать состояние здоровья, из чего можно даже вне организма вырастить его части – суставы, органы. Пока это, может быть, фантастика, но это реальные вещи в перспективе. Поэтому хранение этого материала сейчас очень востребовано. Сейчас говорят о том, что может наступить «время Ч», когда все живое исчезнет на земном шаре. И на Земле что-то должно остаться, из чего можно потом возродить человека, животных, растения. Так вот создание этого «Ноева ковчега» - это и есть создание огромных низкотемпературных банков. Это основная из задач, которые сейчас ставятся перед криобиологией и криомедициной.

Глава ХОГА отметила, что Институт проблем криобиологии и криомедицины – уже третье учреждение НАН Украины в Харькове, которое руководство области посещает за последнюю неделю.

«Два вопроса, которые тревожат всех, - недостаточное финансирование и отток молодых кадров. И мы будем поднимать эти вопросы на национальном уровне. В ближайшее время подготовим предложения и будем их направлять в Кабинет министров Украины. Необходимо, чтобы государственные органы и Академия наук обратили внимание на те вопросы, которые дадут возможность оживить науку Харьковской области», - заверила она.

Так, на региональном уровне для развития науки в данный момент делается все возможное. В частности, внедрены различные проекты и программы для повышения мотивации молодых и опытных ученых. Учреждены областные премии для деятелей науки, их размер стал больше в 2,5 раза. На 2019 год закладывается в областной бюджет необходимое финансирование для ученных.

«Не все мы можем изменить, но то, что можно решить на региональном уровне, обязательно будем делать», - подытожила Светличная.

Агентство Телевидения Новости