Светличная встретилась с главой ЕС в Украине

Губернатор Харьковщины Юлия Светличная и глава Представительства Европейского Союза в Украине Хюг Мингарелли обсудили социально-экономическое развития региона, децентрализацию и объединения громад, а также сотрудничество Харьковщины с ЕС.

Об этом сообщает пресс-служба ХОГА. По словам губернатора, экспорт харьковских предприятий в страны Европейского Союза увеличился с 2016 года на 40%.

Кроме того, Светличная рассказала об объединении громад в области. Сейчас на Харьковщине уже создано 17 объединенных территориальных громад, в том числе крупнейшая в стране Лозовская ОТГ. Там проживает более 74 тысяч человек, но в дальнейшем количество населения может увеличиться до ста тысяч.

"Бюджет Харьковской области вырос втрое, что позволяет нам ремонтировать, строить и восстанавливать, - подчеркнула губернатор.

В ходе встречи стороны затронули также темы развития международного авиасообщения и развития здравоохранения.

"Вы дали очень позитивные цифры, свидетельствующие о развитии экспорта и промышленности. Что касается экспорта, у нас также есть положительные данные, подтверждающие эту информацию. Украина в целом и Харьковщина, в частности, очень значительным образом повысили объемы экспорта в страны ЕС", - отметил глава ЕС в Украине.

Он также предложил Юлии Светличной во время следующего визита в Киев встретиться с представителями Европейского инвестиционного банка для обсуждения потребностей сферы здравоохранения на следующий период.

Агентство Телевидения Новости