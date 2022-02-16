Священик УПЦ розповів, як реагувати на чутки про війну

Під час чуток про війну слід молитися Господу Іiсусу Христу і просити, щоб Він дарував мир і зберіг від усякого зла.

Як повідомляє Центр інформації Української Православної Церкви, про це YouTube-каналу «Православная Церковь» розповів заступник голови Синодального відділу УПЦ із взаємодії зі Збройними силами та іншими військовими формуваннями України архімандрит Лука (Вінарчук).

Священик зазначив, що у Євангелії від Матфія Господь говорить про те, що «Також почуєте про війни й воєнні чутки. Дивіться, не жахайтесь, бо належить усьому тому бути, але це ще не кінець» (Мф 24:6).

«Сьогодні, коли бачимо величезну кількість інформації про майбутню повномасштабну війну, не впадатимемо в паніку, не будемо жахатися, сумувати і зневірятися. Адже від нас мало що залежить у цій ситуації. Можемо тільки зберігати мир у собі, не піддаватися паніці, щоб мир зберігався в сім'ях і серед рідних та близьких», - сказав отець Лука.

Він наголосив, що потрібно молитися Подателю миру та всіляких благ - Господу нашому Іiсусу Христу. І навів слова великого святого Миколая Сербського, який сказав: «Без Бога і лікар не зцілить, і воїн не захистить».

Источник: life.znaj.ua/

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