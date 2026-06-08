Свириденко пояснила позицію уряду щодо залучення іноземних працівників

Залучення іноземної робочої сили розглядається лише як один із додаткових механізмів подолання кадрового дефіциту в Україні. Основний акцент держава робить на поверненні українців з-за кордону.

Якою є позиція уряду щодо трудових мігрантів

За словами глави уряду, повномасштабна війна суттєво вплинула на український ринок праці, спричинивши масштабне переміщення населення, руйнування бізнес-інфраструктури, скорочення кількості робочих місць та зміну економічної активності в регіонах.

У зв’язку з цим пріоритетом державної політики залишається залучення до ринку праці громадян, які перебувають в Україні або можуть повернутися з-за кордону. Йдеться, зокрема, про молодь, жінок, ветеранів, людей з інвалідністю, внутрішньо переміщених осіб та громадян старшого віку. Для цих категорій населення уряд планує розширювати можливості професійної орієнтації, перепідготовки, створення адаптованих робочих місць та впровадження інклюзивних програм працевлаштування.

Свириденко наголосила, що іноземні працівники можуть лише частково допомогти вирішити проблему нестачі кадрів, однак не є основним інструментом державної політики у цій сфері.

Прем’єрка також повідомила, що уряд загалом підтримує ідею повернення українців, які перебувають за кордоном і готові долучитися до відбудови країни. Водночас питання їхнього бронювання від мобілізації має вирішуватися відповідно до чинного законодавства.

Крім того, за її словами, уряд продовжує працювати над створенням конкурентної та інвестиційно привабливої економіки, а також над удосконаленням політики зайнятості. Наразі триває розробка довгострокової стратегії економічного розвитку "Економіка майбутнього", розрахованої на 15 років. Документ має сприяти залученню інвестицій, прискоренню економічного зростання, підвищенню рівня доходів населення та створенню умов для повернення українців, які виїхали за кордон через російську агресію.

Про петицію

19 травня електронна петиція із закликом розробити та впровадити державну стратегію захисту національного ринку праці набрала необхідну для розгляду кількість голосів на сайті Кабінету міністрів. Автори ініціативи пропонують надати пріоритет у бронюванні громадянам України та активніше залучати до відбудови країни українську діаспору замість збільшення трудової міграції з-за кордону.

Нагадаємо, у квітні МЗС та СБУ отримали завдання опрацювати зміни до списку "країн міграційного ризику". Голова Офісу президента Кирило Буданов пояснив, що це рішення може частково спростити ситуацію для бізнесу, який отримає змогу залучати іноземців до роботи.

Водночас у травні в українському суспільстві активно обговорювалося питання можливого залучення іноземних працівників до вітчизняного ринку праці на тлі дефіциту кадрів.

За даними Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, на початку травня ця тема викликала значний резонанс у соціальних мережах.

Дослідники дійшли висновку, що дискусія навколо трудової міграції та залучення іноземних працівників за короткий час вийшла за межі окремих інформаційних приводів і перетворилася на загальнонаціональне обговорення.

Чи замінять мігранти українських працівників?

Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що мігранти з інших країн не можуть стати альтернативою для покриття дефіциту робочої сили в Україні.

На його думку, залучення працівників із країн іншого культурного середовища не вирішить проблем України, а може створити нові соціальні та безпекові ризики.

Раніше повідомлялося, що у нових житлових комплексах Івано-Франківська планують залучати трудових мігрантів з Індії для виконання окремих будівельних робіт.

Додамо, в Україні тимчасово проживають у 3,9 раза менше іноземців, ніж було до повномасштабної війни. Минулого року найбільше трудових мігрантів заїхало до України з Туреччини. Роботу в Україні також шукають громадяни Індії, США, Великої Британії, Узбекистану, Азербайджану, Китаю, Пакистану, Колумбії.

Джерело: delo.ua

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