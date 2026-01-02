Свириденко відреагувала на петицію щодо додаткової винагороди для військових

Премʼєр-міністр Юлія Свириденко у відповідь на петицію заявляє, що впровадження щорічної прогресивної винагороди за кожен рік участі у війні потребуватиме залучення значного додаткового фінансового ресурсу.

Про це йдеться у відповіді Свириденко на петицію, передає "Інтерфакс-Україна".

"Уряд усвідомлює необхідність покращення мотиваційних чинників для проходження громадянами України військової служби. При цьому зазначене питання є одним із пріоритетних завдань його діяльності", - зазначила Свириденко.

Вона нагадала, що Міноборони запровадило дорожню карту імплементації моделі проходження військової служби за новим контрактом з підвищеними мотиваційними чинниками, яка передбачає підвищення рівня грошового забезпечення військовослужбовців у разі укладення ними нового контракту для проходження військової служби, і на теперішній час уряд працює над законодавчим врегулюванням зазначеної моделі проходження військової служби.

"Уряд цілком підтримує необхідність впровадження справедливої оцінки вкладу кожного Захисника i Захисниці України у захист держави в умовах військової arpeciï російської федерації проти України. Водночас реалізація ваших пропозицій потребуватиме залучення значного додаткового фінансового pecypcy", - додала премʼєр.

Свириденко зазначила, що питання покращення мотиваційних чинників для проходження громадянами України військової служби буде опрацьовуватися комплексно з урахуванням реальних фінансових можливостей держави та пріоритетних потреб сектору безпеки i оборони.

