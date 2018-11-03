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Світові ціни і ріст зарплатні – в НБУ пояснили, чому підвищили прогноз інфляції

Світові ціни і ріст зарплатні – в НБУ пояснили, чому підвищили прогноз інфляції

Прогноз інфляції до кінця 2018 року зріс із 8,9% до 10,1% – про це повідомив Національний банк України у своєму щоквартальному «Інфляційному звіті». Як пояснюють у прес-службі банкового регулятора, на ріст інфляції вплинули зростання світових цін на нафту, ріст заробітних плат в Україні і розширення споживчого попиту.

«Зокрема, номінальна зарплата в Україні порівняно з початком 2016 року зросла більш ніж у два рази, проте залишалася в кілька разів нижчою, ніж у сусідніх країнах – Польщі (як країни – основного реципієнта українських трудових мігрантів) та Чехії», – порівнюють автори звіту.

У липні НБУ прогнозував, що до кінця 2019 року інфляція знизиться до 5%, але тепер на основі чинних показників очікують, що на цей момент вона становитиме 6,3%.

Досягнення середньострокової цілі в 5% очікується до кінця 2020 року. Як передбачають в НБУ, головним чинником зниження інфляції будуть суворі монетарні умови внаслідок низки підвищень облікової ставки. Наприклад, у вересні НБУ вчергове підвищив облікову ставку до 18%.

У бюджеті на 2018 рік було закладено рівень інфляції 9%. При цьому в державному кошторисі на 2017 рік передбачався показник 7%, а реальний рівень наприкінці року склав 13,7%.

Згідно з прогнозом бюджету 2019 року, який Верховна Рада ще має ухвалити в другому читанні, інфляція наступного року має бути обмежена показником 7,4%.

Источник: radiosvoboda.org

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Темы: нбу, Украина

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