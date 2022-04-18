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Світові інвестори виводять кошти з Китаю після російського вторгнення в Україну

Світові інвестори виводять кошти з Китаю після російського вторгнення в Україну

Світові фонди та компанії активніше скорочують інвестиції у Китай через побоювання втручання влади у бізнес і ризику накладення санкцій після російського вторгнення в Україну.

Про це повідомляє Bloomberg.

Відплив акцій та облігацій країни прискорився після вторгнення. Наприклад, норвезький суверенний фонд з активами у 1,3 трлн дол відмовився від китайського гіганта спортивного одягу через стурбованість порушеннями прав людини. Американські фонди прямих інвестицій, які вкладають кошти у Китай, залучили лише 1,4 млрд дол у першому кварталі – найменше з 2018 року.

Лише у березні світові фонди почали виходити і продали в Гонконгу акції на суму понад 7 млрд дол, а також китайського державного боргу в розмірі 14 млрд дол за останні два місяці і скоротили свої кредитні запаси.

У британській інвесткомпанії Artemis Investment Management пояснюють, що масштаб і швидкість санкцій, введених проти Росії, змусили переглянути ставлення Заходу до Китаю. Також впливає втручання країни у бізнес, як це було з Didi та Ant Group, що загрожує правам акціонерів. Активізація риторики Китаю щодо Гонконгу також викликала занепокоєння в інвестиційної команди.

Приклад Росії показує, що міцні торговельні зв’язки не є гарантією дипломатичної безпеки, вважають в інвесткомпанії, і російська війна проти України дуже різко підвищує ці ризики.

"Ринки стурбовані зв’язками Китаю з Росією – це лякає інвесторів, і ви можете помітити, що неприйняття ризику проявилося з початку вторгнення", – сказав Стівен Іннес, керуючий партнер SPI Asset Management. "Усі продавали китайські облігації, тому ми раді, що їх не купили".

Водночас вихід з Китаю може бути непростим вибором. Друга за величиною економіка світу володіє ринком облігацій на 21 трлн доларів і фондовими біржами з оцінкою в 16,4 трлн доларів (з урахуванням Гонконгу).

Источник: epravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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