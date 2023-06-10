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Світові потрібна поразка Дональда Трампа на виборах у 2024 році, але найбільше вона потрібна Україні — The Guardian

Світові потрібна поразка Дональда Трампа на виборах у 2024 році, але найбільше вона потрібна Україні — The Guardian

У матеріалі, присвяченому останнім висловлюванням експрезидента США щодо війни рф проти України, оглядачі британської газети зазначають, що радикальні прихильники Трампа у Республіканській партії та активна пропаганда журналістів на кшталт Такера Карлсона, який нещодавно звинуватив Україну в підриві Каховської дамби, можуть залишити Київ без підтримки не лише офіційного Вашингтона, але й значної частини американців.

Автор статті зауважує, що за останні роки Трамп "перебудував" Республіканську партію так, що навіть його найближчий конкурент за лідерство у ній Рон ДеСантіс сповідує приблизно такі ж погляди, як і сам мільярдер.

"Ми і раніше розуміли, що під час президентських виборів у листопаді 2024 року на карту поставлено багато. Не в останню чергу йдеться про тривалість життя американської демократії. Але є й дещо інше.

Україна веде важку боротьбу за власне виживання як незалежної нації та за дуже важливий для всього світу принцип: свобода повинна перемогти, а агресія — ні.

Україна не може виграти цю боротьбу сама. Вона не може перемогти лише за підтримки своїх європейських сусідів, яка, хоч і необхідна, але недостатня. Для цього потрібні США, їх мускули та гроші. Тяжке становище Херсона та звинувачення Трампа в Маямі пов’язані між собою: світові вкрай потрібна поразка Дональда Трампа", — вважають в The Guardian.

Джерело: https://t.me/znua_live/97257

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