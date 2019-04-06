Світовий банк дав прогноз зростання ВВП України у 2019-му

При цьому банк зберіг прогноз зростання ВВП в Україні у 2020 році

Світовий банк погіршив прогноз зростання валового внутрішнього продукту для України в 2019 році з 2,9% до 2,7%. Про це свідчить квітневий огляд Світового банку.

При цьому банк зберіг прогноз зростання ВВП в Україні у 2020 році (3,4%), в в 2021-му – знизив до 3,7% із 3,8%.

За даними уряду України, в 2018 році ВВП країни зріс на 3,2%.

Источник: radiosvoboda.org

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