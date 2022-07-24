Світовий Конґрес Українців залучив видатних генералів світу до ініціативи #UniteWithUkraine

Світовий Конґрес Українців (СКУ) представив четверо видатних генералів, які сформували Стратегічну консультативну раду (SAC) і надаватимуть СКУ підтримку та консультації в рамках кампанії «Unite With Ukraine».

Про це передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу СКУ.

До команди увійшли військові, які мають досвід у веденні війни та стратегічному плануванні:

● генерал у відставці Рік Хіллієр, ексголова штабу оборони Канади, голова SAC;

● генерал у відставці Уеслі Кларк, колишній Верховний головнокомандувач Об'єднаних сил НАТО в Європі;

● генерал у відставці Девід Петреус, екскомандувач Центральним командуванням США та сил США та НАТО в Іраку та Афганістані, колишній директор ЦРУ;

● генерал у відставці Дік Лодервійк Берлійн, екскерівник Генерального штабу Нідерландів.

Військові експерти об'єдналися на базі фандрейзингової платформи СКУ Unite With Ukraine. Через цю платформу СКУ залучає кошти по всьому світу на придбання спорядження, а SAC забезпечить експертизу для консультацій, закупівель та доставки на передову необхідного на цей момент війни нелетального спорядження чи обладнання.

СКУ також поставив за мету забезпечити 100 000 бійців із сил територіальної оборони України першочерговими засобами захисту, такими як каски, бронежилети, балістичні окуляри та медичні аптечки.

Нагадаємо: генерал Хіллієр у червні був в Україні, де зустрівся з міністром оборони Олексієм Резніковим, вищими військовими радниками та високопоставленими офіцерами, а також з військовослужбовцями з передової.

Джерело: ukrinform.ua

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