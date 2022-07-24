Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:40
Просмотров: 130

Світовий Конґрес Українців залучив видатних генералів світу до ініціативи #UniteWithUkraine

Світовий Конґрес Українців залучив видатних генералів світу до ініціативи #UniteWithUkraine

Світовий Конґрес Українців (СКУ) представив четверо видатних генералів, які сформували Стратегічну консультативну раду (SAC) і надаватимуть СКУ підтримку та консультації в рамках кампанії «Unite With Ukraine».

Про це передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу СКУ.

До команди увійшли військові, які мають досвід у веденні війни та стратегічному плануванні:

● генерал у відставці Рік Хіллієр, ексголова штабу оборони Канади, голова SAC;

● генерал у відставці Уеслі Кларк, колишній Верховний головнокомандувач Об'єднаних сил НАТО в Європі;

● генерал у відставці Девід Петреус, екскомандувач Центральним командуванням США та сил США та НАТО в Іраку та Афганістані, колишній директор ЦРУ;

● генерал у відставці Дік Лодервійк Берлійн, екскерівник Генерального штабу Нідерландів.

Військові експерти об'єдналися на базі фандрейзингової платформи СКУ Unite With Ukraine. Через цю платформу СКУ залучає кошти по всьому світу на придбання спорядження, а SAC забезпечить експертизу для консультацій, закупівель та доставки на передову необхідного на цей момент війни нелетального спорядження чи обладнання.

СКУ також поставив за мету забезпечити 100 000 бійців із сил територіальної оборони України першочерговими засобами захисту, такими як каски, бронежилети, балістичні окуляри та медичні аптечки.

Нагадаємо: генерал Хіллієр у червні був в Україні, де зустрівся з міністром оборони Олексієм Резніковим, вищими військовими радниками та високопоставленими офіцерами, а також з військовослужбовцями з передової.

Джерело: ukrinform.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Від Зміїного до посилення санкцій. Топ-8 перемог України за п‘ятий місяць війни
Сегодня 11:09    69
358 дітей загинули внаслідок збройної агресії РФ в Україні
Сегодня 10:57    63
24 липня 1990 року над Київрадою вперше було піднято блакитно-жовтий прапор
Сегодня 09:52    103
У ХОВА визнали, що за 30 секунд спустити школярів в укриття нереально
Сегодня 09:28    119
Изнанка "невойны"
Сегодня 09:16    193
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 24.07 орієнтовно
Сегодня 08:55    121
Топ фобій українців та орків
Сегодня 08:41    158
The New York Times відкриває бюро в Києві
Сегодня 08:19    115
росія до кінця липня хоче сформувати 16 батальйонів і формує новий корпус у Нижньогородській області - ГУР
Сегодня 08:08    183
Інтерактивне телебачення від Укртелекому та OLL.TV припинили свою роботу
Сегодня 07:57    173
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 