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Субсидии харьковчанам будут назначать по-новому: все важные изменения

Субсидии харьковчанам будут назначать по-новому: все важные изменения

Правительство конкретизировало изменения в условиях назначения жилищных субсидий. Так, постановление Кабмина позволит назначить помощь на следующий период для более 2,5 млн домохозяйств автоматически, без личного обращения, и только 15% надо обновить документы.

Решением правительства предусмотрено:

● не учитывать доходы от размещения депозитов, поскольку банковские учреждения подают отчет ГФС общей сумой, и сейчас отсутствует персонифицированная информация о доходах физических лиц от размещения депозитов,

● увеличить до 100 тыс. грн сумму средств на депозитном счете, превышение которой лишает граждан права на получение жилищной субсидии (сейчас это 25 прожиточных минимумов, или 56 750 гривен),

● не учитывать жилые помещения, находящиеся в общей долевой или совместной собственности (в основном, это приватизация жилья), а также те, которые находятся в сельской местности (в основном, это наследство).

Домохозяйствам, у которых отсутствуют критерии, при которых жилищная субсидия не назначается, предусмотрено автоматическое переназначение субсидии.

Решение о назначении жилищных субсидий таким домохозяйствам в автоматическом режиме будет приниматься органами социальной защиты населения на основании информации Минфина по результатам проведенной верификации данных по получателям жилищных субсидий (наличие в собственности жилых помещений, транспортных средств, депозитных счетов и прочее).

Таким образом, назначение жилищной субсидии на следующий период домохозяйствам, которые получали субсидию в отопительном сезоне 2020-2021 годов, будет проводиться без обращений граждан, кроме домохозяйств, которым жилищная субсидия:

● предоставлялась в денежной безналичной форме (необходимо получить данные для выплаты средств в наличной форме);

● была назначена по фактическому месту жительства лиц (арендаторы жилых помещений; внутренне перемещенные лица) (необходимо подтвердить место фактического проживания);

● была назначена без учета отдельных лиц среди зарегистрированных в жилом помещении, которые не проживают по месту регистрации (необходимо актуализировать сведения о непроживании отдельных лиц по месту регистрации).

Источник: sq.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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