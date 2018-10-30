Субсидии и другие виды социальной поддержки должны предоставляться тем, кто в них действительно нуждается - Виталий Музыченко

Эффективная адресная социальная поддержка невозможна без контролясправедливости ее предоставления, подчеркнул генеральный директор Директората семьи и социальной поддержки Минсоцполитики Виталий Музыченко на пресс-брифинге в Киеве, который был приурочен к началу отопительного сезона.

По его словам, люди одобряют такие меры: по данным социологического исследования, проведенного в этом году в Украине при содействии Всемирного банка, 67,2% респондентов выразили негативное отношение к тем, кто умышленно предоставляет недостоверные данные для получения социальной поддержки, и столько же участников опроса считают, что таких лиц следует привлекать к ответственности.

По словам Виталия Музыченко, Минсоцполитики и в дальнейшем будет предпринимать системные шаги для повышения адресности и эффективности социальной поддержки, а также усилит контроль использования средств налогоплательщиков, выделяемых на эти цели.

Для обеспечения обратной связи в Украине,при содействии Всемирного банка, впервые начала принимать звонки«горячая линия» по вопросам нарушений при предоставлении жилищных субсидий, социальных выплат и социальных услуг.

По бесплатному телефону 0 800 50 2757 (с 9.00 до 18.00 по будням) можно сообщить о фактах нарушений и коррупции при предоставлении социальной поддержки со стороны должностных лиц, а также о случаях незаконного получения такой поддержки гражданами.

А выяснить, получает ли, к примеру, сосед субсидию уже можно благодаря открытому реестру получателей субсидий - subsidii.ioc.gov.ua.Туда достаточно ввести адрес, чтобы узнать, предоставляется ли этот вид социальной помощи тому, кто там зарегистрирован (другие персональные данные не отображаются).

Такая практика успешно действует в большинстве стран Европы. Она обеспечивает адресность и прозрачность системы социальной защиты. А также дает возможность гражданам контролировать распределение бюджетных средств.

Агентство Телевидения Новости