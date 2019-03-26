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Субсидии “живыми деньгами” могут начать выдавать по доверенности

Субсидии “живыми деньгами” могут начать выдавать по доверенности

В настоящее время министерство социальной политики и «Ощадбанк» решают вопрос выдачи субсидий гражданам по доверенности.

Об этом сообщил журналистам директор Департамента социальной защиты населения ХОГА Юрий Шпарага.

На Харьковщине монетизированные субсидии получают около 254 тысяч семей. Из них 165,8 тысяч человек – граждане пенсионного возраста. Однако, начиная с апреля, количество получателей субсидий будет увеличено.

По словам Шпараги, сформированы реестры, по которым уже видно, что количество получателей субсидий будет увеличено: 256,8 тысяч человек, из которых 186,1 тыс. – граждане, которые получат субсидию вместе с пенсионными выплатами, 70,7 тыс. – работающие граждане, которые получат субсидию через систему «Ощадбанка».

Юрий Шпарага: “Средний размер субсидии – 1240 грн – для тех граждан, которые используют тепло, газ по системе теплосети. Те граждане, которые для отопления жилья используют топливо или сжиженный газ, получают субсидию 2840 грн”.

Также, по словам Шпараги, министерство социальной политики и «Ощадбанк» решают вопрос выдачи субсидий гражданам по доверенности. Речь идет о гражданах, которые по состоянию здоровья не в состоянии сами прийти в банк.

Напомним, что сэкономленные на субсидиях средства можно направлять на утепление домов.

С помощью программы «теплых» кредитов можно сэкономить до 70% на коммунальных счетах. Об этом напоминают в Госэнергоэффективности Украины.

Напомним также, что субсидианты имеют право платить меньше, если на счетах есть неиспользованная субсидия.

Граждане имеют право платить меньше – ровно на сумму неиспользованной государственной помощи.

Источник:

Автор: Елена Трубина

Фото – Анна Шевченко

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