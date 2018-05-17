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Суд по делу о ДТП на Сумской. На заседании представили видеозаписи и видео экспертов

9 томов уголовного производства, пять дисков с записями видеокамер, где с разных сторон виден момент столкновения двух автомобилей. Сегодня суд исследовал экспертизы, в том числе экспертные выводы по скорости автомобилей и видеодоказательства.

Удалось разобрать видеозаписи с 4 дисков, один не исследовали. Главное видео с камеры "Триолан" на Сумской, другие вспомогательные, говорят в прокуратуре, оно подтверждает, что и Дронов, и Зайцева имели хороший обзор перекрестка и могли предотвратить столкновение, говорит Игорь Омельченко:

Игорь Омельченко, прокурор отдела прокуратуры Хар. обл.

Перший відеозапис, який у нас досліджувався,  це відео з перехрестя безпосредбно , де зіткнулись транспорті засоби. Цей відеозапис був проаналізований експертами, на цьому відеозапису видно, де розташовуються автомобілі, на який сигнал світлофора вони рухались, і відповідно до цього запису експерти надали висновки з боку порушення двох водіїв.

Еще раз прокуратура отметила: на видео зафиксировано, что оба водителя нарушили правила дорожного движения:

Игорь Омельченко, прокурор отдела  прокуратуры Хар. обл.

У нас було встановлено, що в момент зіткнення водій Зайцева виїжджає на перехрестя на червоне світло світлфору! А водій Дронов, крім того, що він не зупинився перед світлофорним об"єктом, він у нас ще починає рух на жовтий сигнал світлофору 

Однако адвокату Геннадия Дронова  Сергею Перепелице не понятно, почему так и нет ни одного исследования, которое бы установило расстояние, которое проехал "Лексус". На видео не видно траектории движения японского авто, видно только момент столкновения. И Перепелица считает выводы экспертов предвзятыми, ведь они не задействовали все видео по делу, убежден Перепелица:

Сергей Перепелица, адвокат Геннадия Дронова

Орган досудового розслідування, саме слідчий не використав в повном обсязі відеозаписи, з яких можна встановити швидкість автмобіля. Сьогодні ми ці записи дослідили і побачили, що можна взяти час, взяти відстань, і шляхом застосування законів фізики взяли час і відстань, визначили швидкість, - цього зроблено не було, у всіх  експертизах вказано, що встановити неможливо, але немає вихідних даних 

Как сообщила сторона обвинения, на предварительном расследовании Геннадий Дронов сообщил, что ехал около 40 км / ч, а вторая машина, по его ощущениям, двигалась со скоростью 100-120 километров в час. При этом экспериментальным путем он отказался это показать, а Елена Зайцева на следственном эксперименте вообще не смогла назвать скорость, с которой двигался Фольксваген и отказалась садиться за руль "Лексуса", потому что ей это было психологически трудно.

Следующее заседание по делу о ДТП на Сумской назначили на 22 мая.

Агентство Телевидения Новости

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Темы: дтп, суд

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