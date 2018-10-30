Суд рассчитывает услышать последнее слово Януковича 19 ноября

Решение об окончании прений принял на сегодняшнем заседании Оболонского районного суда Киева судья Владислав Девятко, сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган на своей странице в Facebook.

По её словам, сторона обвинения отказалась от реплик. Прокурор Руслан Кравченко заявил, что «сторона обвинения полностью доказала вину обвиняемого Виктора Януковича».

Судья Девятко отметил, что «разумным сроком» для произнесения последнего слова Януковичем является 19 ноября 2018 года. Других резервных дат суд не определяет.

«Если по тем или иным причинам суд не сможет услышать Януковича, если Янукович не воспользуется предоставленным ему правом, согласно требованиям УПК у суда появляется обязанность и право выйти в совещательную комнату для принятия окончательного решения по делу», — сказал Девятко.

Следующее заседание суда назначено на 19 ноября, начало в 10.00.

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Опубликовано Ларисой Сарган Вторник, 30 октября 2018 г.

Виктор Янукович стал президентом Украины в 2010 году. В феврале 2014-го, после трёх месяцев протестов и гибели демонстрантов в центре Киева, он сбежал в Россию, где укрывается до сих пор. В Украине против него открыто несколько уголовных дел, в том числе по обвинению в причастности к массовым убийствам на Майдане, создании преступной организации, узурпации власти.

В уголовном производстве о государственной измене Генпрокуратура расследовала обстоятельства, при которых Янукович направил президенту России Владимиру Путину письмо с просьбой ввести войска в Украину, и в марте 2017 года передала дело в суд. Виктора Януковича подозревали по трём статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины) и ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны).

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