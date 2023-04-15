Суд рф знов оштрафував Вікіпедію за статтю про війну в Україні

московський суд знову оштрафував Вікіпедію за російськомовну статтю про вторгнення росії в Україну, яку вона відмовилася видалити.

Про це пише Радіо Свободи.

Мировий суддя судової дільниці Таганського району москви оштрафував на 2 мільйони рублів фонд Wikimedia за невидалення фейків про дії російської армії в Запорізькій області з «Вікіпедії».

Це вже шостий штраф, призначений Wikimedia, загальна сума досягла 11,8 мільйона рублів. У квітні суд розгляне ще три протоколи щодо фонду.

Це останній із низки кроків уряду, спрямованих на те, щоб замовчувати об’єктивне висвітлення чи критику війни та обмежити доступ російської громадськості до інформації.

Джерело: ua.news

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