Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:02
Просмотров: 57

Суд рф знов оштрафував Вікіпедію за статтю про війну в Україні

Суд рф знов оштрафував Вікіпедію за статтю про війну в Україні

московський суд знову оштрафував Вікіпедію за російськомовну статтю про вторгнення росії в Україну, яку вона відмовилася видалити.

Про це пише Радіо Свободи.

Мировий суддя судової дільниці Таганського району москви оштрафував на 2 мільйони рублів фонд Wikimedia за невидалення фейків про дії російської армії в Запорізькій області з «Вікіпедії».

Це вже шостий штраф, призначений Wikimedia, загальна сума досягла 11,8 мільйона рублів. У квітні суд розгляне ще три протоколи щодо фонду.

Це останній із низки кроків уряду, спрямованих на те, щоб замовчувати об’єктивне висвітлення чи критику війни та обмежити доступ російської громадськості до інформації.

Джерело: ua.news

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Учитель из Башкирии отомстил бывшим ученикам, которые называли его Гитлером, — нарисовал на их могилах свастики
Сегодня 09:37    46
Apple припинила використовувати вольфрам, тантал та золото від російських підприємств – росЗМІ
Сегодня 08:50    68
Харківщина. 13 квітня
Сегодня 08:47    79
"Кто написал четыре миллиона доносов"
Сегодня 08:38    103
У росіян в черговий раз щось сталося з обличчям і я зараз розповім чому
Сегодня 08:26    129
Харківська область: оперативна інформація⚡️ станом на 07:00 15 квітня 2023 року від ДСНС
Сегодня 08:20    91
​Офіційно: після рішення ВАКС Мамая звільнили з посади мера Полтави
Сегодня 08:15    84
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.04.23 орієнтовно
Сегодня 08:10    75
Українські військові знищили 133 одиниці російських комплексів РЕБ
Сегодня 08:09    81
ISW, 14 апреля
Сегодня 08:07    85
Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 