Суд скасував заходи енергорегулятора для стабілізації ринку

Окружний адміністративний суд м. Києва скасував дві постанови Нацкомісії з енергетики, які регулятор ввів для стабілізації цін на ринку електроенергії.

Про це йдеться у листі компанії-позивача "Нью Енерджі Юкрейн" до Оператора ринку, яке є у розпорядженні ЕП.

Так, суд ухвалив рішення зупинити дію постанови НКРЕКП №237 та №238 від 4 лютого 2022 року.

Цими постановами регулятор встановив мінімальне цінове обмеження (прайс-кеп) на внутрішньодобовому ринку (ВДР) на рівні 100,5% від ціни ринку на добу наперед (РДН).

Також комісія повернулася до алгоритму розрахунку плати за небаланси на рівні 115% ціни РДН. А саме, за наявності профіциту системи в ОЕС адміністратор розрахунків при списанні коштів за небаланси застосовує ціну платежу за негативний небаланс на рівні 115% ціни РДН.

ОАСК своїм рішення зупинив дію постанов і зазначив, що забезпечення позову підлягає негайному виконанню незалежно від подальшого оскарження.

За даними YouControl, компанія "Нью Енерджі Юкрейн" заснована Віктором Істратовим та, донедавна – Володимиром Столяром.

Нагадуємо:

Середньозважена ціна на ринку "на добу вперед" за тиждень впала з 2792 до 2145 грн за МВт-год.

Регулятор заявив, що енергокомпанії олігархів Ріната Ахметова та Ігоря Коломойського створили штучну кризу на ринку електроенергії, користуючись владою та монопольним становищем.

У Ахметова, натомість, заявили про "перекладання відповідальності" за розбалансування ринку Нацкомісією.

Вперше за всю історію атомної енергетики України "Енергоатом" працює всіма 15-ма енергоблоками одночасно.

Источник: epravda.com.ua

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