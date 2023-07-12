Суд визнав незаконним наказ Держкіно про реорганізацію Довженко-Центру

(https://suspilne.media/526623-sud-viznav-nezakonnim-nakaz-derzkino-pro-reorganizaciu-dovzenko-centru/)

Держкіно видало рішення про реорганізацію (тобто фактичну ліквідацію) Центру ще у серпні минулого року. Згодом Довженко-Центр подав в суд з вимогою скасувати цей наказ.

Розгляд справи тривав майже 9 місяців, а сьогодні суд повністю задовольнив позов Довженко-Центру.

Джерело: https://t.me/gruntmedia/34722

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