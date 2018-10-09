Суд восстановил в должности начальника хранения арсенала в Балаклее

Харьковский апелляционный админсуд оставил без изменений решение окружного админсуда о восстановлении в должности начальника хранения 65-го арсенала, которого уволили после взрывов в Балаклее.

Об этом сообщает Лига.Новости.

"Решение Харьковского окружного админсуда от 1 марта 2018 года по делу №820/2771/17 оставить без изменений", - говорится в постановлении.

Кроме того, начальнику хранения 65-го арсенала 1-го разряда (в/ч А1352) Сергею Кравченко будет выплачена зарплата с премиями и надбавками за время его отстранения от службы.

Постановление вступает в силу с момента принятия (24 сентября) и может быть обжаловано в кассационном порядке в течение 30 дней со дня составления полного судебного решения.

Напомним, в ночь на 23 марта 2017 года на отдельных площадках оружейных складов воинской части А1352 в городе Балаклея в Харьковской области начался пожар, в результате которого взорвалось значительное количество снарядов.

22 мая того же года приказом Минобороны начальник хранения в/ч А1352 был уволен "по служебному несоответствию".

Агентство Телевидения Новости