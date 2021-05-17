Судья Чаус записал первое видео после "похищения" в Молдове

Бывший украинский судья Николай Чаус, которого ранее якобы похитили в Молдове, объявился и обнародовал видео в своем новосозданном Телеграм-канале. Двухминутная запись опубликована сегодня утром в канале ChausUA Николай Чаус.

На видео Чаус заявил, что "жив-здоров и у него все в порядке". "На данный момент я нахожусь в полной безопасности и хорошо себя чувствую", - заверил он.

По его словам, он не может сейчас сообщить, где находится, но убежден, что на его "похищении" многие спекулируют.

"В первую очередь, хочу обратиться к своей жене. Светлана, прости меня за то, что тебе и нашим детям пришлось пережить. Но так надо было сделать. В ближайшее время обещаю - все наладится. А те, кто виновен в наших бедах, понесут заслуженное наказание", - заявил экс-судья.

Чаус также анонсировал свое возвращение на родину, уверяя, что будет общаться с правоохранителями.

"Касательно похищения хочу сказать, что он действительно было, но не сейчас, а в 2016 году. С тех пор меня постоянно запугивали расправой, заставляя тем самым находиться в Молдове. Люди, причастные к этому, боялись и боятся, что я вернусь и начну говорить. Спасибо моим друзьям, которые помогли мне избежать этой тюрьмы и верной смерти. В ближайшее время я намерен появиться в Украине и вместе со своими адвокатами дать ответы на все вопросы. В том числе, которые так сильно интересуют украинское общество, НАБУ и ГБР", - сказал он.

Напомним, 3 апреля стало известно, что группа вооруженных мужчин похитила в центре Кишинева бывшего украинского судью Николая Чауса, объявленного Интерполом в международный розыск по подозрению во взяточничестве.

Агентство Телевидения Новости