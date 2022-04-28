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Судна агресора вилучено

Судна агресора вилучено

Судна агресора вилучено і передано на зберігання до Адміністрації морських портів України

● Держприкордонслужба разом з ДБР продовжує виявляти майно країни-агресора. Білоруське судно «Надежда» та суховантажну баржу, які були залучені у логістичних операціях ворога на Дунаї, виявили в акваторії Ізмаїльського порту.

● Також в акваторії Чорноморська виявили судно російської федерації. Власники намагалися заховати під час війни нафтоналивний танкер "Волгонефть-268" на Іллічівському судноремонтному заводі, змінивши прапор корабля на замбійський. Традиційно, для мінімізації обов’язкових платежів до держбюджету України, вартість суден була суттєво занижена, але окупантам це не допомогло.

● Судна вилучено, передано на зберігання до Адміністрації морських портів України. Питання щодо їх націоналізації розглядатимуть компетентні органи.

Разом переможемо! Слава України!

Источник: facebook.com / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

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