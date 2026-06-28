Сухие цифры помощи США Украине
С февраля 2022 г. по март 2026 г. Конгресс США выделил по программе Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) $33,51 млрд, — отчет аудиторов Operation Atlantic Resolve.
В настоящее время финансовые ресурсы распределены следующим образом:
▪️ $19,21 млрд (57%) - фактически израсходовано на оборонные изделия и услуги, которые уже переданы Украине по состоянию на март 2026 г.
▪️ $13,49 млрд - распределены по заказам в промышленности, которые находятся на стадии выполнения и еще не оплачены.
▪️ $110 млн - выделено, но пока не распределено по конкретным контрактам;
▪️ $910 млн больше недоступна для заключения новых контрактов с американскими производителями оружия, поскольку истек определенный срок для взятия новых финансовых обязательств. В Пентагоне подчеркивают, что просрочка ассигнований не означает автоматической потери средств – они остаются доступными для закрытия уже действующих контрактов.
В то же время оборонные товары и услуги, фактически переданные Украине, по состоянию на март 2026 года оцениваются в 19,21 млрд долларов, что составляет около 57% всех ассигнований USAI.
Ознакомиться с отчетами о расходах и процессом военных закупок можно на официальном портале Ukraine Oversight https://www.ukraineoversight.gov/Funding/
Джерело: unian.net