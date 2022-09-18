Сумма компетенций и возможностей российской армии сильно уменьшились

Недавнее контрнаступление ВСУ, заставшее войска РФ врасплох, было отмечено сообщениями о дезертирстве, отказе выполнять приказы и плохом моральном духе, что свидетельствует о серьезных нарушениях в цепочках командования.

Потери среди генералов и офицеров также сказались, говорят эксперты, поскольку программы армейской подготовки, похоже, ухудшились в последние годы, что затрудняет поиск компетентных замен.

«У РФ есть проблема с обучением командиров, в частности им не хватает сержантов», которые должны быть «экспертами в своей области», — сказал AFP (https://www.rfi.fr/en/international-news/20220916-disastrous-troop-management-compounds-russia-s-missteps) высокопоставленный французский офицер на условиях анонимности.

Влияние этого на боевой дух будет только ухудшаться по мере затягивания конфликта, независимо от преимущества РФ в численности войск.

«Армия — это сумма ее компетенций и возможностей. Без надежной инфраструктуры для набора, обучения и инноваций российская сумма значительно уменьшилась», — сказал военный историк Мишель Гойя.

#война #аналитика

Джерело: https://t.me/infosprotyv/2924

Новости портала «Весь Харьков»