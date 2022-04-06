Сумрачное Z-будущее народа-суицидника

Каждый день путинской "спецоперации" в Украине даёт все новые и новые подтверждения беспредельной убогости сознания россиян. Путин смог провернуть многолетнюю информационную спецоперацию, которая превратила основную массу населения федерации в безропотную, обречённую скотину. Это во всех смыслах удобно для кремлевского узурпатора. Россияне уподобились народу-суициднику, отказавшемуся от развития, прогресса, и склонившемуся к разнообразным и разноскоростным практикам самоуничтожения. Путин смотрит на серую блеклую массу россиян, либо как на "пушечное мясо" для своих военных авантюр, либо безмолвное тягло для экономических экспериментов.

В такой ситуации даже нет дилеммы что хуже: подохнуть быстро где-то на просторах Украины, либо годами мучатся в застенках путинского ГУЛАГа. Оба пути убийственны и не имеют ничего общего с человечностью. Уже свыше 18000 Z-винтиков стёрлись в пыль о растущее украинское народное сопротивление навале супостатов. Такому развитию событий рады только ритуальные службы: гробы стали ходовым, даже дефицитным товаром. Кладбища российских городов и сел активно приростают свежими могилами завоевателей жизненного пространства и на западе. При этом Кремль, учитывая суицидальные наклонности лишенных видения будущего россиян, безцеремонно отправляет в преисподнюю все новые и новые партии биомассы.

Для тех, кого на фронт не отправляют у заботливого фюрера своя программа, что-то вроде экономической спецоперации под названием "шок без терапии". Сначала путинская пропаганда воодушевленно убеждала, что самые суровые в мире международные санкции это все во благо. Что все путем, разрулим по-пацански, как два пальца об асфальт.

Без паники есть 640 млрд.$ резервов. Однако позже выяснилось, что по заморозку попали сразу 480 млрд.$ золотовалютных резервов. В распоряжении правительства на руках только 120 млрд.$ из которых 30% сожгли для поддержания дубового рубля за первый месяц спецоперации.

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Но народу-суициднику это не страшно, ведь 40% российских люмпенов даже никогда не слышали о таком понятии, как "сбережения".

Ужаса добавил Путин, который сказал, что удобрения это мировой дефицит, и их будут закупать у россиян за рубежом при любой погоде. В условиях грядущего эмбарго на российские энергоносители вывоз удобрений и продовольствия может быть последней спасительной соломинкой для путинизма. Однако это напоминает практику вывоза зерна из СССР в 1946-1947 годах для помощи "братским республикам" в ущерб своему населению. В итоге погибли от голода миллионы советских людей. Сейчас ситуация подобная: трейдеры выгребают удобрения на экспорт а российскому АПК их не остаётся. Также из-за санкций возник невиданный дефицит посевных фондов. Есть топливо, но без семян и удобрений урожай будет мизерный. Похоже большой голод навис над Россией. А если настанет блокада ее портов, то закупоренную РФ, наполнят миллионы голодных оборванцев, не брезгующих даже людоедством.

Не зря же в "МК" публикуют рецепты запеканок из объедков. В Кремле даже не скрывают, что готовы и дальше издеваться над народом-суицидником. Можно и дальше вытирать об него ноги, ведь 80% якобы до сих пор поддерживающих Путина, подобные надругательства заходят.

Значит можно прессовать дальше, пока сами не попросят их прикончить со словами: "Прощай, жестокий Z-мир"... Но кажется все настолько плохо, что подобное осознание не придет даже перед самой сумрачной кончиной. Российские суицидники будут уходить в небытие со словами любви к своему безжалостному тирану.

Источник: telegram

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