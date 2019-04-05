Супрун рассказала, что могут обнаружить анализы кандидатов в президенты

И.о. министра здравоохранения сомневается в достоверности тестов на наличие наркотиков или алкоголя в крови кандидатов.

Не кровь и не моча: Супрун рассказала, в каком материале искать наркотики© infokava.com

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун сообщила, что в Украине только одна лаборатория может провести достоверное исследование анализов на выявление наличия алкоголя или наркотиков в организме человека. Такой анализ, по словам Супрун, проводится в течение нескольких дней, а не 15 минут.

"Для основательного анализа необходимо специфическое оборудование, которое действует по совершенно другому методу. Это должен быть длительный процесс исследования (2-3 дня) на основе аналитической химии. А именно: хромато-масс-сепктрометрии. Все остальное, например тест-полоски, что обещают результат за 15 минут, не является достоверным показателем. В Украине не так много лабораторий, которые могут сделать такое исследование. Еще меньше - гарантировать, что оно будет проведено качественно. Наиболее современное оборудование для этого есть только в антидопинговом центре олимпийского комитета. Именно они регулярно работают со спортсменами для определения, употребляют ли они запрещенные вещества", - написала Супрун на своей странице в Facebook.

По ее словам, для того, чтобы выявить, употребляет человек регулярно наркотики, исследуется биологический материал человека - моча, волосы, ногти и кровь. Кроме того, отмечает Супрун, наркотические вещества или алкоголь хранятся в биологических материалах человека с разной продолжительностью. Продолжительность хранения зависит от того, как часто человек их принимает.

Согласно данным, обнародованным Супрун, следы наркотических веществ в волосах появляются через неделю после употребления и могут храниться до 90 дней. В ногтях следы наркотических веществ могут оставаться в течение длительного времени - от 3 до 5 месяцев в ногтях на руках и от 8 до 14 месяцев в ногтях на ногах. При этом в моче следы алкоголя можно выявить в течение 10-12 часов после употребления, а в крови - в течение 24 часов. Следы наркотиков сохраняются в моче в течение 2-5 дней, а в крови - до 12-24 часов.

"Когда внимание всего общества приковано к анализов - надо очень хорошо понимать, о чем будут свидетельствовать их результаты. И о чем нет", - отметила Супрун.

Источник: zn.ua

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