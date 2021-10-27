Сусіди Росії мають більше важелів впливу, аніж вони думають – The National Interest

Хоча Україна, Білорусь та Грузія і можуть бути головними пріоритетами для Росії, у Москви менше можливостей для маневру, аніж може припускати її влада. Про це йдеться у статті «Сусіди Росії мають більше важелів впливу, аніж вони думають» видання The National Interest.

Незважаючи на три десятиліття незалежності своїх сусідів, Кремль не вважає їх суверенними. А розмова про «червоні лінії» означає, що Москва може застосувати силу, аби не дати їм приєднатися до НАТО чи Європейського Союзу.

Водночас Росії не вистачає політичної та соціальної привабливості, щоб утримати у своїй орбіті Україну, Білорусь та Грузію. Про загрози власним інтересам у Центральній Азії та на Південному Кавказі годі й казати. Також Москві банально не вистачає фінансового капіталу, щоб зупинити економічне зазіхання Китаю на регіони традиційно російського впливу.

Натомість є кілька простих рішень ендемічних проблем у пострадянському регіоні, на який Росія так сильно впливає. Труднощі Москви з сусідами залишають можливості для Заходу. І такі можливості для розвитку демократії та безпеки не можна упускати. Захід зацікавлений у стратегії на пострадянському просторі, адже вона заохочує співпрацю між сусідами та перешкоджає імперіалістичній поведінці.

Захід, для якого заохочення демократичного розвитку та поваги до прав людини залишається пріоритетом, має продовжувати підтримувати суверенітет, незалежність та територіальну цілісність усіх колишніх радянських держав, включаючи Росію.

А з огляду на глобальну безпеку надання американської військової допомоги Україні та Грузії може посилити стримування подальшої російської агресії.

Источник: szru.gov.ua

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