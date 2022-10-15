Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:44
Просмотров: 102

Так удобнее — нет тела, нет денег

Так удобнее — нет тела, нет денег

В Израиле когда солдат уезжает, например, в увольнение, он обязан позвонить своему командиру и сказать, что доехал до дома без проблем. Мать солдата может позвонить начальнику и спросить — где мой ребенок, почему он еще не дома?

Если солдат тяжело ранен, пропал без вести или убит, семью извещают не письмом, не звонком, а личным визитом трех представителей армии. Неважно, есть ли война или нет. Оповещение делается в случае любой смерти — при гибели на учениях, в результате аварии или несчастного случая.

Военные, рассказывающие родителям о смерти их ребенка, имеют психологическую подготовку и обязательно знают язык, на котором говорят в этой семье. Их еще страхует машина скорой помощи.

Украина хоронит своих солдат, как героев, а России на всех наплевать. Путинское командование не интересуется телами погибших — кто-то гниет по болотам, чье-то тело доедают свиньи. Так удобнее — нет тела, нет денег. А может ваш сын дезертир? А мы его родственникам платить будем… Рефрижераторы с неопознанными телами российских солдат месяцами стоят на станциях.

А о смерти сообщают четвертинкой бумажного листа. Форма №22/БП. Корешок извещения №44

Джерело: https://t.me/ResistanceRF/1613

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

YouTube підтримує російський контент: хостинг уже почав видаляти відео з військовополоненими
Сегодня 08:10    38
Харківська область: оперативна інформація станом на 08:00 15 жовтня 2022 року від ДСНС
Сегодня 08:07    43
"Яблучна" зрада: додатки від VK повернулися в AppStore
Сегодня 08:01    55
В Росії піп доніс у ФСБ на депутата, який поставив свічку за перемогу України
Сегодня 07:52    59
“Уже бы сь#бался давно отсюда” - перехоплення ГУР
Сегодня 07:42    56
Новина зі США. П’ятниця, 14 жовтня. 19:30 EDT. Новий пакет військової допомоги Україні.
Сегодня 07:39    55
Ексгумація в Лимані: з братської могили вилучили тіла 34 українських захисників
Сегодня 07:33    63
10 хороших новин 14 жовтня
Сегодня 07:30    73
Загроза ракетних ударів: як вчитимуться школярі
Сегодня 07:23    81
Оперативна інформація станом на 06.00 15.10.2022 щодо російського вторгнення
Сегодня 07:18    77
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Індивідуальні уроки з іноземних мов та математики в EasySchool

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 