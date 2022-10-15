В Израиле когда солдат уезжает, например, в увольнение, он обязан позвонить своему командиру и сказать, что доехал до дома без проблем. Мать солдата может позвонить начальнику и спросить — где мой ребенок, почему он еще не дома?

Если солдат тяжело ранен, пропал без вести или убит, семью извещают не письмом, не звонком, а личным визитом трех представителей армии. Неважно, есть ли война или нет. Оповещение делается в случае любой смерти — при гибели на учениях, в результате аварии или несчастного случая.

Военные, рассказывающие родителям о смерти их ребенка, имеют психологическую подготовку и обязательно знают язык, на котором говорят в этой семье. Их еще страхует машина скорой помощи.

Украина хоронит своих солдат, как героев, а России на всех наплевать. Путинское командование не интересуется телами погибших — кто-то гниет по болотам, чье-то тело доедают свиньи. Так удобнее — нет тела, нет денег. А может ваш сын дезертир? А мы его родственникам платить будем… Рефрижераторы с неопознанными телами российских солдат месяцами стоят на станциях.

А о смерти сообщают четвертинкой бумажного листа. Форма №22/БП. Корешок извещения №44

Джерело: https://t.me/ResistanceRF/1613

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