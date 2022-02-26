Таких втрат Росія ще не зазнавала: як українці другу добу відстоювали свою землю

На спецрахунок Нацбанку, відкритий для збору коштів на підтримку Збройних Сил України

Охтирка, Сумщина. Російські військові з "ураганів" обстріляли дитячий садок. Люди не встигли добігти до підвалу. Троє загинули на місці. Двоє - в лікарні. Гатили й по житловим масивам Охтирки. Місцева влада повідомляє про 17 поранених та 2 тяжко поранених дітей.

Харків. Окупанти стоять на підступах до півторамільйонного міста. Вдень росіяни завдавали удару снарядами по будинках харків'ян. Застосували "Гради". Через обстріли - без тепла 70 будинків. В місті оголосили повітряну тривогу.

Мелітополь, Запорізька область. Снаряд потрапив у будинок. Постраждала 12-річна дівчинка та 46-річний чоловік, її батько. Рятувальники допомогли обом вибратися з будинку і надали першу домедичну допомогу.

А так окупанти цілять по авто з цивільними під Херсоном. Після запеклих боїв ЗСУ з російськими військовими - керівник області повідомив - контроль над переправою до Херсона - нині втрачено. Ворог значними силами та з великими втратами здолав оборону міста.

Росіяни оточили Конотоп на Сумщині, а місто Охтирка героїчно двічі відбило ворожий наступ. В Києві о пів на п'яту ранку ракета противника влучила в багатоповерхівку в спальному районі. Троє постраждалих.

Російська армія обстріляла, імовірно, з "Градів" дитячий будинок у Ворзелі на Київщині. Там перебувало 50 дітей. Вони не постраждали, бо були в іншому приміщенні. Упродовж дня сирени лунали в Києві кілька разів. Оголошувалась повітряна тривога.

Ворожі ДРГ проникли до Києва. В Оболонському районі було чути стрілянину. Людей закликали не виходити на вулицю. Після бою Збройні сили України знищили ворога.

Дали по зубах окупантам і на Чернігівщині. Українські військовослужбовці знищили близько 20 ворожих танків на менському напрямку. Близько 19-ї окупанти почали завдавати ударів з моря по Одесі. Стрілянину чули біля порту.

А це кадри зі столичного центру комплектування в Оболонському районі столиці. Сюди привезли партію зброї. Десятки чоловіків вивантажують з машини коробки з автоматами.

В Броварах, де окупанти гатили напередодні, сотні добровольців від самого ранку прибувають до центру укомплектування тероборони. Така ситуація і в інших регіонах. Також люди масово йдуть здавати кров.

На спецрахунок Нацбанку, відкритий для збору коштів на підтримку Збройних Сил України, за одну добу надійшло майже триста мільйонів гривень.

Допомагають нашим військовослужбовцям і студенти хімфаку університету Шевченка. Вони почали робити коктейлі Молотова для нашої тероборони. У ЗСУ заявляють - у другий день повномасштабного вторгнення втрати противника складають понад тисячу окупантів. Такої кількості втрат військовослужбовців за такий час бойових дій Росія не зазнавала ще в жодному збройному конфлікті, який розпочинала.

Источник: 5.ua

Автор: Ганна Рибалка, "5 канал"

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