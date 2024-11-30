Такое горькое послевкусие от прочитанного, но как есть

The Washington Post со ссылкой на три информированных источника: в сентябре 2022, когда Украина превосходила все ожидания на поле боя, Вашингтон получил разведданные, что кремль размышлял над применением ядерного оружия. Спустя несколько месяцев госсекретарь Блинкен и советник по нацбезопасности Салливан в Овальном кабинете предложили Байдену сделать россии предупреждение: если она не прекратит обстрелы ракетами и дронами украинской гражданской инфраструктуры, США передадут Украине ATACMS.

(https://www.washingtonpost.com/politics/2024/11/26/biden-ukraine-missiles-land-mines-negotiations/)

Байден отказался, переживая о том, как россия отреагирует. И только спустя год, осенью 2023, он частично снял запрет с передачи ATACMS - и то это были ATACMS с ограниченной дальностью (кассетные, до 160 км, - прим.). Более дальнобойные ATACMS (осколочно-фугасные, до 300 км, - прим.) прибыли лишь ещё спустя полгода - весной 2024.

И вот, что сегодня пишет Reuters: "Решение США разрешить удары по россии дальнобойным вооружением не повысило риск ядерного удара; это маловероятно, несмотря на всё более агрессивные заявления Владимира путина, - рассказали пять источников, связанных с американской разведкой. Вероятно, россия расширит кампанию по саботажу против целей в Европе, увеличивая таким образом давление на Запад, - два источника в Конгрессе".

(https://www.reuters.com/world/europe/nuclear-attack-unlikely-despite-putins-warnings-us-intelligence-says-2024-11-27/)

̶Т̶в̶о̶ю̶ ̶ж̶е̶ ̶м̶а̶т̶ь̶.̶

P.S. Интересно, что в WaPo сказано, что Блинкен и Салливан пытались убедить Байдена дать разрешение.

О Салливане с лёгкой руки Ютуб-экспертов сложился миф, будто он главный деэскалатор в администрации Байдена. Может быть для этого были предпосылки. А может быть он играл роль громоотвода и принимал критику на себя. Когда-нибудь мы узнаем, как было на самом деле. Но данный материал WaPo даёт нам предпосылки сомневаться в этом мифе.

P.P.S. Аналогичную идею в прошлом месяце предложил лидер немецкой ХДС/ХСС Фридрих Мерц: потребовать от путина прекратить удары по энергетике, и если в течение 24 часов он не откажется - поставить Украине Taurus.

Джерело: https://t.me/ToBeOr_Official/16658

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