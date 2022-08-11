«Такого фронту не було з часів Другої світової»: Резніков пояснив, чому Україні поки що важко контрнаступати

Міністр оборони Олексій Резніков дав інтерв'ю журналістам. Обрали головне по темі контрнаступу України та деокупації територій.

● Під багнетом зараз біля мільйона людей

Це трохи умовно, бо в однострої, наприклад, лікарі. Вони теж всі носять форму, але роблять свою справу, зв'язківці, кіберфахівці і т. д. Але якщо порахувати Прикордонну службу, Нацпол, Нацгвардію, СБУ, спецпідрозділи та Збройні сили – це біля мільйона людей.

● В Україні воює приблизно 137 тисяч окупантів

Якщо я не помиляюся, за останнім зведенням, здається, 111 чи 115 батальйонно-тактичних груп. Це приблизно 137 тисяч військових.

● Київ треба захищати? Треба. Одесу? І так далі

2500 кілометрів сьогодні складає ворожий кордон. Ми ж розуміємо, що якщо з Білорусі вже напад був, то він може бути повторений? Значить, цю лінію кордону треба захищати, там мають бути військові підрозділи. Київ треба захищати? Треба. Одесу треба захищати? Треба. І так далі. От ви берете весь цей сектор оборони і розтягуєте по всій лінії 2500 кілометрів.

З часів Другої світової війни такого фронту не було ніде в історії людства взагалі. А тепер не забувайте, що треба резерви тримати, треба ж давати людям відпочити. Ми несемо, в тому числі, і втрати, на жаль.

● За це ми і боролися – за зміну філософії війни

Не можна цей мільйон поставити в якомусь конкретному, найбільш небезпечному напрямку і перемогти ворога. Але завдяки допомозі, яку ми сьогодні отримуємо, і тому, що купуємо самі, сучасна і артилерія, і засоби на ураження, ті ж самі HIMARS, ми уже можемо наносити ураження не площі великої, а конкретних цілей.

За це ми і боролися – за зміну філософії війни. Тому що коли я рік тому у Вашингтоні просив ПРО і ППО, то мені казали, що це неможливо. Але сьогодні знаєте, все стало можливим.

Джерело: інтерв'ю Олексія Резнікова «Українській правді (https://www.pravda.com.ua/articles/2022/08/11/7362749/)»

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