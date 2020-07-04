Тактика застосування «Джавелінів» та враження цілей безпілотниками «Байрактар» (ФОТО)

Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-полковник Руслан Хомчак особисто переконався як у військах відпрацьовується тактика застосування «Джавелінів» та вражають цілі безпілотники «Байрактар», а також перевірив низку інших питань.

– За 6 років ми навчилися добре оборонятися. Рік тому я поставив завдання підготувати війська до наступальних дій, адже Збройні Сили України мають бути готовими до виконання будь-яких завдань за будь-яких умов, – зазначив генерал-полковник Руслан Хомчак, під час планових заходів з керівним складом Збройних Сил України на Рівненщині.

Збір організовано з дотриманням вимог карантинних обмежень.

Під час проведення комплексу занять було відпрацьовано вирішення тактичних завдань у ході наступу, створення та застосування нових елементів бойового порядку, комплексного вогневого ураження та застосування сил і засобів оперативного забезпечення, зокрема у подоланні мінних полів різної складності.

Окрім того, демонструвалась перспективна система управління ракетних військ і артилерії з використанням автоматизованої системи управління «Дзвін».

Також присутнім, під час ротних тактичних навчань, було продемонстровано можливості систем лазерної імітації стрільби LAZERTAG. Окрім екіпірування ним особового складу, обладнання встановлювалось на стрілецьку і протитанкову зброю, бойову техніку, використовувались імітаційні міни та гранати.

Під час попереднього підбиття підсумків Головнокомандувач Збройних Сил України наголосив на важливості синергії та злагодженості дій керівного складу військових частин Збройних Сил України під час підготовки підрозділів та частин.

Управління зв’язків з громадськістю Збройних Сил України

Источник: mil.gov.ua

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