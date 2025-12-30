Таїланд звинуватив Камбоджу в порушенні перемирʼя через 250 дронів, які вторглися у його повітряний простір, пише BBC

Армія Таїланду заявила, що вважає це провокацією, яка суперечить домовленостям про припинення вогню.

Водночас міністр закордонних справ Камбоджі Прак Сокхон описав подію як «незначну проблему, пов’язану з польотом дронів, який обидві сторони спостерігали на кордоні».

Також він заявив, що країни вже обговорили цей інцидент і домовилися розслідувати ситуацію та негайно її врегулювати.

▪️Таїланд і Камбоджа погодилися на припинення вогню 26 грудня, воно набуло чинності наступного дня. Сторони зобовʼязалися, зупинити вогонь, переміщення військ, а також співпрацювати в розмінуванні територій і боротьбі з кіберзлочинністю.

Джерело: https://t.me/babel/79139

