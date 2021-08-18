Талибан контролирует одни из самых богатых месторождений лития, меди и золота в мире – как с ними будут договариваться крупные державы?

Афганистан признан одним из самых перспективных регионов в мире по добыче полезных ископаемых. Сейчас ресурсы на более чем 1 трлн долларов оказались в руках у талибов.

В 2010 году американские геологи обнаружили в Афганистане месторождения редких металлов: железную руду, медь, кобальт и золото. Эти залежи являются одними из самых масштабных в мире. Самое большое в Евразии медное месторождение Айнак хранит в себе около 240 миллионов тонн руды. В недрах также содержатся иттрий и скандий, которые сегодня используются в производстве мобильных телефонов, телевизоров и волоконной оптики. У границы с Таджикистаном нашли месторождение рассыпного золота с запасом более 30 тонн.

В докладе американских геологов сказано, что это количество лития, найденного в месторождениях, легко могло превратить страну в один из главных центров добычи этого метала в мире. Литий стал ключевым компонентом в производстве аккумуляторных систем, которые применяются от промышленности до электромобилей.

Эксперты утверждают, что общая стоимость всех полезных ископаемы на территории страны составляет один триллион долларов. Поэтому, когда 15 августа Талибан занял Кабул, а вмести с ним и весь Афганистан, под контролем организации оказались ресурсы, которые могут стать ключевыми для экономики и энергетики всего мира.

Проблемы с инфраструктурой

Через десять лет после потрясающей находки американских геологов, запасы остаются почти нетронутыми. По словам Рода Шуновера, руководителя программы экологической безопасности Вашингтонского аналитического центра «Центр стратегических рисков», Талибан также не сможет торговать литием и другими ископаемыми в ближайшие годы. Почему же самая перспективная отрасль страны, на которой можно полностью построить экономику, не развивается?

Во-первых, уровень коррупции в этой индустрии очень высок. В 2020 году страна заняла 173 место в Индексе восприятия коррупции Transparency International. Самым ярким примером является ситуация вокруг аренды месторождения Айнак. В 2016 году рудник был сдан в аренду Китайской металлургической группе за 3 миллиарда долларов. Сделка состоялась между компанией и министром полезных ископаемых Мохаммадом Ибрагимом Аделем в Дубае. Позже стало известно, что металлургическая группа передала министру 30 млн долл. Полноценной добычи так и не начали на этом руднике. Талибы уже сами давно освоили добычу полезных ископаемых на территории страны. Они контролируют добычу лазурита, драгоценного камня, которая приносит новой власти Афганистана 300 миллионов долларов в год.

Во-вторых, что за годы вооруженного конфликта, была полностью разрушена инфраструктура страны – дороги, электростанции, железные дороги. На восстановление нужны колоссальные деньги. Свою помощь готовы предоставить Китай, Индия, Пакистан, конечно, все далеко не безвозмездно.

Можно предположить, что в следующие годы иностранные игроки будут стремиться наладить сотрудничество с новой властью. Талибан нуждается в инвестициях и специалистах. Поэтому борьба за влияние на Афганистан только усилится.

Источник: elektrovesti.net

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