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«Там, де вас чекають». В Україні запустили проєкт, що допомагає евакуюватися, знайти житло та отримати допомогу

«Там, де вас чекають». В Україні запустили проєкт, що допомагає евакуюватися, знайти житло та отримати допомогу

Офіс Президента спільно з «Укрзалізницею» та за підтримки Мінцифри запустили нову гуманітарну ініціативу «Там, де вас чекають». В межах проєкту створено спеціальний сайт, де можна знайти житло та отримати гуманітарну допомогу в межах всієї України.

За цим посиланням доступна інтерактивна мапа, де можна:

● подивитись, скільки місць є в області для безплатного розселення;

● знайти телефони контактних центрів та звернутися за допомогою самостійно.

Також співробітники залізниці оперативно шукатимуть тимчасове житло українцям, які прибули з евакуаційних потягів. А також разом із місцевими органами влади будуть супроводжувати людей до місця розселення.

На вокзалах Києва, Харкова, Одеси, Запоріжжя та Лозової працівники Укрзалізниці реєструватимуть у системі тих, хто евакуюється, і допомагати з поселенням.

Раніше Мінцифра за кошти криптофонду Aid For Ukraine закупила 68 планшетів для працівників та волонтерів «Укрзалізниці».

Источник: itc.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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